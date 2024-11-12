В России создадут укороченную версию пассажирского самолета МС-21

В России создается укороченная версия пассажирского самолета МС-21 под кодовым наименованием МС-21-200, которая будет вмещать 160-170 пассажиров. Об этом в комментарии «Интерфаксу» рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что разработка находится на начальном этапе, поэтому точные цифры о числе пассажиров давать рано. Для чего понадобилось делать меньше среднемагистральный самолет, Чемезов не уточнил.

Базовая версия лайнера должна вмещать 211 пассажиров. Она разрабатывается с 2000-х годов, однако из-за необходимости заменять иностранные компоненты старт коммерческого производства МС-21 многократно переносился.

В 2022 году, в соответствии с программой развития гражданской авиации до 2030 года, предполагалось, что в 2024 году перевозчики уже получат первые МС-21. В конце октября этого года Чемезов утверждал, что поставки начнутся в 2025 году. При этом самолет в импортозамещенной версии не совершил ни одного полета, как и другая новинка отечественного авиапрома SJ-100 (импортозамещенная версия лайнера SSJ 100 с франко-российскими двигателями).

Первым о разработке укороченной версии МС-21 рассказал в начале сентября первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, такая версия позволит компаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик и сохранить исходные параметры по дальности полета.

Таким образом, чиновник косвенно подтвердил информацию СМИ о том, что после всех процессов импортозамещения самолет оказался значительно тяжелее ожиданий. По одной из версий, в текущем варианте МС-21 переходит в категорию ближнемагистральных (дальность полета меньше 2,5 тысячи километров). Более короткая версия позволит снизить массу, однако из-за сокращения вместимости сделает лайнер значительно менее эффективным в коммерческом применении. Кроме того, речь идет фактически о новом самолете, разработка которого потребует проведения всего комплекса испытаний.