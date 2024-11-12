Роскосмос показал макет «Луны-26»

Макеты космического аппарата "Луна-26", пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) и Российской орбитальной станции (РОС) выставлены на стенде Роскосмоса на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае. Об этом сообщили в госкорпорации.

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В Роскосмосе отметили, что на стенде представлены разработки девяти организаций госкорпорации. "НПО Лавочкина продемонстрирует макеты аппаратов "Беркут-ВР", "Арктика-М", "Луна-26", РКК "Энергия" - макеты РОС и перспективного транспортного корабля нового поколения. НПО "Энергомаш" покажет макеты жидкостных ракетных двигателей, стационарных плазменных, а также двигателей малой тяги", - рассказали там.

12 ноября в Чжухае открылся крупнейший в Китае международный авиасалон Airshow China 2024. Его посетит секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, который 11-14 ноября находится в КНР.