Опубликованы фото смартфона Nubia Red Magic 10 Pro в разных цветах

Компания Nubia опубликовала официальные фотографии нового игрового смартфона Red Magic 10 Pro.

© Ferra.ru

Новинка будет представлена в четырех цветах: Day Warrior, Dark Knight, Deuterium Transparent Silver Wing и Deuterium Transparent Dark Night.

Последние два варианта будут с прозрачной задней крышкой, что позволяет увидеть внутренние компоненты устройства, делая его внешний вид еще более впечатляющим.

© Weibo

Дизайн Red Magic 10 Pro схож с предыдущей моделью Red Magic 9 Pro: смартфон сохранил плоские боковые грани, встроенную под экран фронтальную камеру и не выступающий блок основных камер.

Также под камерами присутствует вырез для турбины, которая отвечает за охлаждение при интенсивных нагрузках.

© Weibo

Ожидается, что Red Magic 10 Pro будет оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite и уникальной системой охлаждения «ПК-уровня» с использованием композитного жидкого металла.

Эта модель обещает стать одним из самых производительных игровых смартфонов на рынке.