В Китае представили аналог мини-ПК Apple Mac Studio с RTX 4090

Китайская компания FEVM представила мини-ПК FN60G WE, который напоминает Apple Mac Studio и оснащен мощными (для компактного устройства) характеристиками.

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Новинка поддерживает видеокарты RTX 4090M и Radeon RX 6600M, что делает его интересным решением для игр и задач с высокой нагрузкой.

FN60G WE построен на базе процессоров Intel, вплоть до модели i9-14900KF. Компьютер также имеет объем корпуса всего 3.8 литра (168 x 168 x 137 мм).

Для эффективного охлаждения используется кастомная система водяного охлаждения с 120-мм радиатором от Thermalright. Оперативная память — DDR5-5200, поддерживаются конфигурации до 96 ГБ (48 ГБ x 2), а также накопители M.2 PCIe 4.0 с общей емкостью до 16 ТБ.

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Среди интерфейсов устройства есть два порта 2.5G Ethernet, USB-C, USB-A, видеовыходы и антенны для Wi-Fi и Bluetooth.

Энергоснабжение обеспечивает блок питания мощностью 330 Вт, что делает устройство достаточно энергоэффективным при высокой производительности.