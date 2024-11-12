Компания Infinix начала блокировать смартфоны россиян за границей

Владельцы смартфонов бренда Infinix из России столкнулись с проблемой блокировки своих мобильных устройств при нахождении за границей. В результате блокировки смартфоны превращаются в "кирпичи", на которых невозможно совершать звонки, а также пропадает доступ к всем приложениям, включая банковские. Об этом сообщает издание CNews, ссылаясь на Telegram-канал Mash. Проблема была замечена Telegram-каналом Mash, который опубликовал снимок заблокированного устройства. Устройство было куплено в официальной рознице в сети магазинов DNS в октябре 2024 года. Как сообщает Mash, блокировка наступила не сразу после пересечения границы, а после попытки подключения к местной сети Wi-Fi. На экране устройства появилось сообщение о том, что обнаружена попытка активации продукта из несанкционированного источника. На экране заблокированного смартфона также была надпись о необходимости обращения к продавцу для обмена или возврата устройства. Это может означать, что отмена блокировки невозможна. Важно отметить, что в устройстве, скорее всего, находятся личные и персональные данные владельца. Производитель утверждает, что региональная блокировка действительно существует, но распространяется только на неактивированные устройства. Чтобы избежать блокировки, необходимо сделать с российской сим-карты два-три звонка, каждый длительностью от 30 минут.