Названы сроки выхода iPhone SE 4

iPhone SE 4 могут представить уже в марте
Анонс iPhone SE 4 состоится весной. Об этом свидетельствует утечка из Южной Кореи о том, что Apple начала размещать заказы на камеры для своей бюджетной модели смартфонов.
Как сообщает издание Techradar, по информации из южнокорейских источников, компания LG Innotek начнет массовое производство модулей камеры для iPhone SE 4 уже в декабре.
Как правило, LG Innotek начинает массовое производство модулей камер для iPhone примерно за три месяца до запуска смартфонов, где эти камеры впоследствии устанавливаются.
Новая информация согласуется с предыдущими утечками от Марка Гурмана (самого авторитетного инсайдера Apple), который утверждал, что пользователи увидят iPhone SE 4 между мартом и июнем.