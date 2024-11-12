Названы сроки выхода iPhone SE 4

Анонс iPhone SE 4 состоится весной. Об этом свидетельствует утечка из Южной Кореи о том, что Apple начала размещать заказы на камеры для своей бюджетной модели смартфонов.

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Как сообщает издание Techradar, по информации из южнокорейских источников, компания LG Innotek начнет массовое производство модулей камеры для iPhone SE 4 уже в декабре.

Как правило, LG Innotek начинает массовое производство модулей камер для iPhone примерно за три месяца до запуска смартфонов, где эти камеры впоследствии устанавливаются.

Новая информация согласуется с предыдущими утечками от Марка Гурмана (самого авторитетного инсайдера Apple), который утверждал, что пользователи увидят iPhone SE 4 между мартом и июнем.