В Cети появился прототип iPhone без физичесих кнопок

В сети появился прототип iPhone без традиционного логотипа Apple на задней крышке и с уникальными кнопками, которые не являются физическими.

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Вместо механических кнопок регулировки громкости и включения на устройстве используются удлинённые сенсорные кнопки с тактильной отдачей. Такой подход предполагался для iPhone 15, но не был реализован в финальной версии.

Устройство было обнаружено блогером AppleDemoYT, который поделился видео с прототипом. На задней панели нет логотипа Apple, вместо этого там размещен символ, похожий на пересекающиеся круги — «Vesica Piscis», как называют его энтузиасты.

По словам автора, этот прототип был найден на предприятии по переработке электроники и, вероятно, использовался Apple для полевых испытаний.

© Wccftech

© Wccftech

При вскрытии iPhone были обнаружены компоненты от iPhone 13 и iPhone 14, но также некоторые уникальные детали, отсутствующие в других моделях.

Кнопки на устройстве объединены в удлинённый блок и не имеют физического разделения. По словам блогера, прототип был собран в мае 2021 года, и, возможно, это был пробный вариант iPhone 14 Pro.