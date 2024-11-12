Блогер сравнил работу камер Vivo X200 Pro и Google Pixel 9 Pro

Автор YouTube-канала Dariusz Tech с 62 тыс. подписчиков протестировал по фото- и видеосъёмке Pixel 9 Pro и Vivo X200 Pro. Вот в чём плюсы и минусы этих устройств.

© YouTube/Dariusz Tech

Видео на селфи-камеру получается у Pixel 9 Prо с широким углом обзора, но картинка при этом выходит слишком контрастная. Vivo X200 Pro предлагает менее качественную картинку и худшую стабилизацию. При этом Vivo умеет снимать портретное видео на фронтальную камеру, а Pixel — нет.

С точки зрения зума в целом выигрывает Vivo. Также он может записывать видео в профессиональном режиме в отличие от Pixel 9 Pro.

Кинематографический режим на Vivo доступен в формате 4К 30 или 24 к/с, а на Pixel — только в 1080p.

Примеры фотографий — ниже.

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

Вывод

Pixel 9 Pro по сравнению с Vivo имеет гораздо более качественную фронтальную камеру. Вы получаете автофокус, более широкий угол обзора, более естественные цвета, в некоторых случаях — лучшую работу оптического зума. Vivo X200 Pro делает отличные фото для соцсетей, также он предлагает множество разных функций съёмки, возможность съёмки видео в 4К 120 к/с, фото с длинной выдержкой. У Vivo также более быстрая зарядка и более яркий дисплей.