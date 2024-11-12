Космонавт рассказал, как проходит изучение микроциркуляции крови на МКС

Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер рассказал о ходе эксперимента "Лазма", который позволит изучить перераспределение периферического кровотока от конечностей к голове и оценить окислительный метаболизм кожных покровов в условиях микрогравитации.

© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

"Как вы думаете, зачем мы летаем на МКС? Нет, не фотографии и видео снимать. Это все в свободное личное время. Основная задача - выполнение научной программы российского сегмента МКС, поскольку станция является лабораторией на орбите Земли, а также работы по обслуживанию и дооснащению борта. На нашу экспедицию запланировано проведение 42 экспериментов. Они делятся на несколько групп. Одна из крупнейших категорий - космическая биология и физиология, в частности, медицинские эксперименты, в которых мы являемся одновременно исследователями и испытуемыми. В эту группу входит эксперимент "Лазма", - сказал Вагнер.

Космонавт отметил, что в ходе эксперимента отрабатывается технология процесса регистрации параметров микроциркуляции в тканевых системах во время острой адаптации к условиям невесомости и обратной адаптации к условиям гравитации по возвращению на Землю.

"В эксперименте мы надеваем на себя специальные датчики до старта, измеряя фоновые данные в первое время посте старта и после возвращения на Землю. Датчики работают по принципу лазерного сканирования микроциркуляции крови и флуоресценции тканей", - отметил Вагнер.

Спецкор ТАСС рассказал, что эксперимент основан на зондировании кожи при помощи безопасного и маломощного, как у лазерной указки, оптического излучения, а также регистрации вышедшего из тканей излучения, по которому происходит расчет и анализ различных медико-биологических параметров.

"В том числе по регистрации сигнала от движущихся эритроцитов и оценке кожной перфузии - среднее количество эритроцитов и их средняя скорость - исследуется периферический кровоток", - сказал Вагнер.

Космонавт также уточнил, что применяемый метод флуоресцентной спектроскопии позволяет косвенным образом охарактеризовать окислительный метаболизм биоткани.