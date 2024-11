Ученые «обучили» бактерии создавать безопасный пластик

Ученые из Южной Кореи «обучили» бактерии Corynebacterium создавать компоненты биоразлагаемого материала, который может стать альтернативой традиционному пластику. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Unsplash

Основными «производителями» нового материала стали генетически модифицированные бактерии вида Corynebacterium, которые с помощью метаболической инженерии научились синтезировать псевдоароматические дикарбоновые кислоты. Эти соединения легли в основу экологически чистых полиэфиров с уникальными свойствами. Полиэфиры широко используются в производстве пластика для изготовления различных изделий.

Лабораторные испытания показали, что новый биоматериал по своим физическим характеристикам не уступает полиэтилентерефталату (PET), который применяют для производства пластиковой тары, но при этом он разлагается в природных условиях значительно быстрее.

Ученые отметили, что пластиковое загрязнение планеты достигло катастрофических масштабов — ежегодно в океан попадает более восьми миллионов тонн пластиковых отходов, которые наносят ущерб морским экосистемам. Микропластик все чаще обнаруживают в организмах морских животных и даже в тканях человека. Исследователи надеются, что созданный ими биоразлагаемый материал может стать ключом к решению глобальной экологической проблемы.