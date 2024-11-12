Что случится, если Земля внезапно перестанет вращаться

Если наша планета Земля неожиданно остановится, то последствия будут катастрофическими. Вот что в этом случае нас ждёт.

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Прежде всего, после остановки вращения Земли все объекты на её поверхности будут сметены силой инерции. Мировой океан породит большие цунами, которые разрушат прибрежные регионы.

Также воды океанов после превращения вращения образуют два огромных водоёма и полюсов Земли. Под водой окажутся из-за этого Антарктида, Австралия, Гренландия, часть Европы, Канады, Сибири, Китая, Новой Зеландии. В области экватора появятся континенты и горы.

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Воздушные массы будут перемещаться от экватора к полюсам. В результате глобально изменятся климатические зоны, направления ветров.

Магнитного поля Земли просто не станет. Также планета уже не будет защищена от солнечной радиации.

Один оборот вокруг Солнца после остановки вращения станет равен 365 дням. То есть в каждом полушарии 6 месяцев будет длиться день и 6 месяцев — ночь.

Наконец, в новых условиях жизни большинство организмов вымрут. За исключением каких-нибудь бактерий.