Астрономы объяснили необычную структуру магнитного поля Урана

Американские и британские астрономы открыли свидетельства того, что необычная структура магнитного поля Урана, зафиксированная зондом "Вояджер-2" при его сближении с данной планетой в 1986 году, является непродолжительной аномалией, порожденной высокой активностью Солнца.

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Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Nature Astronomy.

"Проведенный нами анализ показывает, что магнитосфера Урана находится в том необычном состоянии, в котором она была изучена "Вояджером-2", не более 5% от всего времени существования планеты. Если бы зонд прибыл на орбиту Урана на несколько дней раньше, когда давление солнечного ветра было в 20 раз ниже, он увидел бы совершенно иную магнитосферу", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа британских и американских планетологов под руководством научного сотрудника лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене Нила Мерфи при повторном анализе данных, которые были собраны зондом "Вояджер-2" в январе 1986 года. В это время данный американский космический аппарат сблизился с Ураном и получил первые снимки и научные данные с близкого расстояния от данного газового гиганта.

Одним из самых неожиданных открытий "Вояджера-2" стало то, что Уран обладает необычно вытянутым и сжатым магнитным полем, полюса которого при этом сдвинуты относительно оси вращения планеты примерно на 60 градусов. В дополнение к этому впоследствии ученые открыли возможные свидетельства того, что магнитные полюса Урана меняются местами каждые земные сутки, а также открыли другие необычные магнитные аномалии в данных с "Вояджера-2".

Ученые выяснили, что все эти необычные особенности магнитного поля Урана возникли в данных в результате того, что "Вояджер-2" сблизился с планетой в тот момент времени, когда ее магнитосфера взаимодействовала с необычно мощным потоком солнечного ветра. В пользу этого свидетельствует то, что плотность и давление плазмы за бортом "Вояджера-2" начали быстро расти еще за два дня до сближения с Ураном, и к моменту встречи с планетой эти показатели стали выше нормы в 18-23 раза.

Проведенные учеными расчеты показывают, что подобный рост силы солнечного ветра должен был заставить магнитосферу Урана сжаться на 78% и сильно поменять свою форму, а также лишить ее большей части плазмы. По словам исследователей, в подобном состоянии магнитная оболочка Урана оказывается очень редко, порядка 14 дней в году. По стечению обстоятельств это редкое событие заставило ученых считать, что Уран обладает очень необычным магнитным полем, тогда как его реальные свойства пока остаются неизвестными для науки, подытожили Мерфи и его коллеги.

О программе "Вояджер"

Зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" были запущены NASA в конце августа и в начале сентября 1977 года для изучения планет-гигантов и окраин Солнечной системы. За последующие несколько десятилетий американские межпланетные станции собрали огромное количество информации о планетах-гигантах, а также обнаружили несколько новых лун у этих миров.

В частности, "Вояджер-2" получил первые детальные снимки Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Его выход в межзвездную среду в декабре 2018 года стал важным событием для ученых по той причине, что астрономам впервые удалось измерить свойства межзвездной среды, используя инструменты этого зонда, что не удалось сделать на "Вояджере-1".