Rutube начал маркировать каналы из реестра Роскомнадзора

Национальный видеохостинг Rutube начал маркировать каналы, которые внесены в реестр страниц пользователей соцсетей более чем с 10 тыс. подписчиков.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"С 1 ноября 2024 года вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре. Rutube начал маркировать уже зарегистрированные в нем каналы", - сообщили в пресс-службе.

Видеохостинг также добавил собственный виджет, который напомнит, что пора внести канал в реестр. Как только количество подписчиков достигнет 10 тыс., в "Rutube студии" появится кнопка "Подайте сведения в Роскомнадзор" и ссылка на регистрацию канала на портале госуслуг.

"Когда Роскомнадзор внесет данные в реестр, Rutube автоматически разместит на канале знак А+. Блогеры активно подают свои данные через платформу, а маркировка уже появилась на каналах Юрия Подоляки и Дмитрия Никотина, а также у блогов "Сеня в деле", PLYASUNKOV, "Луномосик", "Притула" и других", - добавили в пресс-службе.

Владельцам нескольких каналов с 10 тыс. и более подписчиков нужно подать отдельное заявление на каждый из них, также напомнили в Rutube.

"Мы стараемся, чтобы Rutube становился все более удобной и эффективной площадкой для зрителей и авторов. Маркировка каналов - это одна из тех мер, которые помогут нам улучшить видеохостинг и помочь пользователям в соблюдении нового закона о регистрации блогеров. Самим блогерам теперь будет проще привлечь внимание зрителя к контенту", - отметил директор по работе с контентом Rutube Илья Емелин, его слова привели в пресс-службе.

О законе

1 ноября вступили в силу нормы закона, предусматривающие деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых более 10 тыс. подписчиков. Специальная форма для регистрации таких каналов и страниц размещена на портале госуслуг.

Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России, иностранных физических и юридических лиц с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах". Для регистрации канала или страницы юридического лица необходимо, чтобы руководитель организации предоставил сотруднику права на подачу заявлений на "Госуслугах" или подал сведения самостоятельно.

По закону владельцы страниц в соцсетях и публичных каналов в мессенджерах, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, должны сообщать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленных правительством. РКН будет вести перечень таких страниц в соцсетях. Владельцы каналов, сведения о которых не включены в перечень, не смогут размещать в них рекламу и предложения по финансированию.