Quke перечислили лучшие смартфоны до 20 тысяч рублей

Если вам нужен новый телефон, а на руках только 20 тысяч — вот на какие модели стоит обратить внимание.

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Honor X8b. У него не самый мощный процессор в этом сегменте, но этот смартфон хорош другим. Он маленький, тонкий, лёгкий. За свои деньги он шустрый, имеет много оперативной памяти, нормальную камеру.

Samsung Galaxy A25. Комплектация у него, конечно, очень скромная: вы получите только кабель и документацию. Однако эта модель имеет полноценную защиту от воды — по стандарту IP67. Технически это полный клон A34 прошлого года, но не такой мощный. Также вы получите неплохую камеру, автономность, поддержку NFC. Правда, для игр этот смартфон не подходит вообще.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Poco M6 Pro. Это смартфоны-клоны. Они предлагают процессор G99, большой экран почти без мерцания, быструю зарядку. В целом это просто универсальное решение.

Tecno Camon 30. Он порадует дизайном, экраном без ШИМа, хорошей отзывчивостью и камерой с оптической стабилизацией. Комплектация у него тоже хорошая: вы получите даже быструю зарядку.

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Infinix Note 40, Infinix Zero 40, Infinix Zero 40 Pro. Все они работают на процессоре G99. У них у всех одинаковые камеры, быстрая зарядка, хороший комплект. Отличаются друг от друга эти модели только внешним видом.

Realme 12+. По камере, дисплею, автономности это отличный аппарат.

Realme 13 5G. Это примерно то же самое, что и 12+, но немного лучше.

Oppo A78. Если вы не геймер, то на эту модель стоит обратить внимание в первую очередь. Она тонкая, имеет в комплекте зарядку на 67 Вт, хороший дисплей, неплохую камеру.

Huawei Nova Y72. Отличается этот смартфон большим временем работы. Но у него нет Google-сервисов.