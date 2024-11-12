В древнем тайнике с сокровищами нашли изделия из внеземного металла

Ученые в Испании обнаружили в древнем тайнике, найденном ранее, браслет и проржавевшую полую полусферу, которые сделаны из металла метеоритов, упавших с неба. Об этом стало известно в понедельник, 11 ноября.

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Исследователь по имени Сальвадор Ровиро-Льоренс после изучения артефактов заключил, что технологии обработки металла в Иберии три тысячи лет назад были более развитыми, чем считалось ранее.

Клад Вильены, который состоит из 66 предметов, в основном золотых, был найден в 1963 году на территории современного испанского города Аликанте. Тайник считается самым значительным образцом ювелирного искусства бронзового века в Европе.

Сначала ученые долго не могли определить возраст находки, так как браслет и полусфера были сделаны из железа, хотя железный век начался около 850 года до нашей эры, а большинство изделий датируются между 1500 и 1200 годами до нашей эры. В ходе экспертизы выяснилось, что эти артефакты были сделаны из ковкого железа, которое попало на Землю вместе с метеоритом, сообщает «МК».