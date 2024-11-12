Ученые нашли безвредный способ отпугивания акул-людоедов

Австралийские ученые из Университета Маккуори разработали безвредный способ отпугивания кархародонов, или больших белых акул, представляющих наибольшую угрозу для человека. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

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Ранее команда обнаружила, что белые акулы при поиске добычи в значительной степени полагаются на зрение. Хотя эти морские хищники довольно близоруки и почти не различают цвета, они хорошо умеют обнаруживать силуэты.

В то же время кархародоны обычно не могут отличить контур доски для серфинга или пловца от тюленя, что делает их очень опасными для людей в воде. Вопреки прозвищу «акула-людоед», белые акулы не считают человека добычей. Но их ошибочные атаки обычно приводят к тяжким увечьям или летальному исходу.

В новом проекте ученые вдохновились рыбой-мичманом, тело которой покрыто светящимися полосами-фотофорами. Эта раскраска нарушает форму силуэта животного.

Исследователи провели испытания технологии в заливе Моссел в ЮАР, где обитает много белых акул. Специалисты приманивали хищников пенопластовыми фигурами тюленей, а затем использовали светодиодные фонари, чтобы разбить контуры этих манекенов.

Тесты показали, что разделение приманки вертикальными световыми полосами сбивало акул с толку настолько, что они не пытались нападать на добычу.