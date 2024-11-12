Представлен бронированный смартфон Crosscall Stellar-M6

Французская компания Crosscall представила новую линейку бронированных смартфонов Stellar-M6, ориентированную на сотрудников правоохранительных органов, преимущественно Франции и Испании.

© MobiDevices

В серию вошли две модели: M6 и упрощённая версия M6e. Главными достоинствами новинок являются долговечность и надёжность. Они получили защиту по стандартам IP68 и MIL-STD-810H, что обеспечивает им стойкость к воде, пыли, падениям и экстремальным температурам.

К тому же, Crosscall обещает пятилетнюю гарантию, четыре крупные обновления Android и поддержку безопасности до 2030 года.

Особенности

Смартфоны оснащены фирменным коннектором X-Link для магнитной зарядки и передачи данных, что позволяет использовать аксессуары вроде магнитных кабелей и док-станций X-Stand, поддерживающих десктопный режим X-Space.

В моделях присутствуют программируемые кнопки, а также светодиодный индикатор и кнопка SOS в версии M6. Дополнительно обе модели поддерживают крепления X-Blocker, обеспечивающие прочное сцепление с различными поверхностями и оборудованием.

Характеристики

Характеристики смартфонов скорее скромные для их ценовой категории: чипсет Qualcomm QCM4490, 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1560×720 пикселей, аккумулятор на 4500 мАч, 50-Мп основная и 8-Мп фронтальная камеры. Старшая модель поддерживает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, а младшая – Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.

Размеры смартфонов составляют 165,8×78×12,3 мм, а вес 239 грамм.

Стоимость

Stellar-M6e с 4+64 ГБ памяти стоит 400 евро, а Stellar-M6 с 6+128 ГБ – 500 евро.