Владельцы купленных в России телефонов Infinix массово жалуются на блокировку гаджетов за границей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Один из пострадавших рассказал каналу, что лишился возможности пользоваться телефоном после того, как аппарат подключился к египетскому wi-fi. У других пострадавших Infinix выключались и без подключения к зарубежному Интернету.

На фото, которые привел канал, на экране телефонов светится надпись о блокировке из-за «попытки активации продукта из несанкционированного источника».

Компания-производитель в ответ на жалобы подтвердила существование региональной блокировки, отметив, что она распространяется только на неактивированные устройства. Для решения проблемы в компании посоветовали сделать с российской симки два-три звонка, каждый длительностью от 30 минут, отмечает канал.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что российские граждане столкнулись с неожиданной проблемой при регистрации в Google. При создании нового аккаунта запрашивался номер телефона пользователя, однако российские система принимать перестала. Подчеркивалось, что после ввода номера мобильного оператора РФ появлялось уведомление, что его «нельзя использовать для подтверждения». В Google отметили, что работают над решением этой проблемы, и заявили о планах сохранить бесплатные сервисы доступными в России.