Последствия изменения климата в России описал замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский. До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в России потепление идет быстрее, чем в среднем по миру, а в северных регионах в 3,5 раза быстрее.

Причины этого феномена самые разные. Скажем, в приполярных широтах расположено 2/3 страны, где потепление происходит особенно интенсивно из-за различных обратных связей. К тому же огромная часть территории - это суша, которая также греется намного быстрее, чем океан.

"С учетом этих тенденций России надо готовиться к новому климату, - сказал "РГ" замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский. - У нас огромная территория, поэтому, конечно, климат проявит себя по-разному, но общая картина будет примерно такой. Зимой ослабеют морозы, продолжит таять вечная мерзлота, особенно на южной ее границе, что станет риском для 50 процентов предприятий и 70 процентов жилых зданий. Более интенсивными станут блокирующие антициклоны, а значит в одних районах будет очень жарко, а в других соседних - очень холодно. Новый климат в ряде регионов иногда будет напоминать тропический - с высокой температурой и сильными ливнями, вызывающими наводнения".

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По словам Чернокульского, увеличится ареал переносчиков некоторых опасных заболеваний, во время волн холода и жары вырастет избыточная смертность населения.

Для ряда регионов страны потепление окажется на руку. Климат становится более комфортным для ведения сельского хозяйства в регионах, которые раньше не были сельскохозяйственными лидерами, но им надо адаптироваться к такому "подарку", ведь там почва совсем не чернозем. А вот нашим основным урожайным районам грозит более частая летняя засуха. Поэтому здесь придется пересматривать культуры, создавать устойчивые к новым условиям.