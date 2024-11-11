В России оценили возможность поставить на МС-21 электродвигатель

Создание электрического двигателя для самолета МС-21 на нынешнем уровне развития технологий практически невозможно, потому что масса для него слишком велика. Такую возможность на всероссийской конференции «Горение топлива: теория, эксперимент, приложения» опроверг заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин, передает ТАСС.

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По его словам, чтобы заменить газотурбинный двигатель на МС-21, который по своим характеристикам должен стать аналогом Airbus-320, на час полета понадобится батарея весом в 120 тонн. А такая масса значительно больше, чем у самого лайнера.

Шмотин подчеркнул, что в ближайшие 30-50 лет аналогов газотурбинным двигателям в авиации не будет. Он не исключил в будущем появления электродвигателей мощностью до одного мегаватта, но и его, по предварительным оценкам, хватит не более чем на один час полета.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается с 2000-х годов. После неоднократных переносов начала производства из-за необходимости доработки в 2022 году был поставлен план по передаче первых бортов в коммерческую эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время лайнер не совершил ни одного полета в импортозамещенной комплектации. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, первые поставки машин отечественным перевозчикам начнутся в следующем году.

В сентябре этого года первый вице-премьер Денис Мантуров не исключил, что лайнер может быть выполнен в варианте с числом пассажиров на треть меньше, чем планировалось.