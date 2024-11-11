NASA продлило контракты на доставку грузов на МКС

НАСА продлило контракт на поставку грузов на Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Действие соглашения Commercial Resupply Services (CRS) 2 продлено с тремя компаниями — Northrop Grumman, Sierra Space и SpaceX, у которых срок действия ранее заключенного контракта истекал в 2026 году. По данным издания, в соответствии с контрактами американское космическое агентство обязалось на сегодняшний день выплатить 2,7 миллиарда долларов Northrop Grumman, 1,4 миллиарда — Sierra Space и 2,8 миллиарда — SpaceX, что в общей сложности составляет 6,9 миллиарда.

В июне SpaceNews со ссылкой на генерального директора United Launch Alliance Тори Бруно сообщило, что второй запуск тяжелой ракеты Vulcan Centaur состоится с массогабаритным макетом полезной нагрузки вместо грузового космического корабля Dream Chaser компании Sierra Space, который не готов к старту в сентябре.