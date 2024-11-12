Созданы установки для очистки воды с помощью плазмы

Ученые Института сильноточной электроники СО РАН создали установки, способные эффективно активировать и очищать воду с помощью плазмы импульсных разрядов.

Эта разработка позволяет повысить урожайность в сельском хозяйстве и очистить воду от токсичных примесей, открывая новые экологически чистые методы для сельского хозяйства и промышленности, сообщается на сайте Томского государственного университета (ТГУ).

"В отличие от дистиллированных, природные воды содержат различные соли. При воздействии плазмы они служат отличным материалом для образования азот- и кислородсодержащих активных частиц, способных придавать воде полезные свойства. Активированная плазмой вода начинает не окисляться, а очень быстро защелачивается, поэтому важно начать полив на этой стадии, положительно влияющей на рост растений", - приводятся на сайте вуза слова ведущего научного сотрудника лаборатории оптический излучений Эдуарда Соснина.

На экспериментальном участке Сибирского ботанического сада ТГУ ученые протестировали установку на пшенице, сравнив активированную воду с обычной. В результате полива активированной водой улучшилось прорастание семян, повысилась урожайность и содержание белка в зерне.

Уникальность метода в том, что используются природные воды - родниковая или речная, - которые обрабатываются плазмой и насыщаются активными частицами, стимулирующими рост растений.

Созданные установки предлагают три способа активации и очистки: воздействие плазмы непосредственно в воде, распыление воды в зоне разряда и формирование плазмы над поверхностью воды. Наибольшую эффективность показал третий способ, при котором плазма воздействует на воду сверху, помогая быстро и эффективно разрушать органические загрязнители.

Для очистки сточных вод установки используют холодную плазму, которая уничтожает фенол и метилэтилкетон, распространенные загрязнители, разрушая их до простых компонентов.

Исследования подтвердили, что технология позволяет достичь 95%-ной очистки, что делает метод перспективным для промышленного применения.

Установки компактны и могут применяться в полевых условиях или на производстве. Простота в эксплуатации позволяет использовать их даже неквалифицированным персоналом, что делает технологию удобной для широкого внедрения.

О разработке

Работа над данной разработкой ведется совместно с Институтом электротехники Китайской академии наук и Университетом Западного Мыса (ЮАР) при содействии Томского государственного университета и Института химии нефти СО РАН в рамках трехгодичного гранта Минобрнауки России на проведение научных исследований с организациями стран БРИКС.