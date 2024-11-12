Apple не сможет выпустить в 2025 году самый тонкий iPhone

Apple планирует представить новую модель iPhone 17 в следующем году, которая, как ожидается, будет значительно тоньше текущих моделей. Однако, согласно последним слухам, компания столкнулась с проблемами, связанными с производством аккумулятора на более тонкой подложке. Это может привести к тому, что iPhone 17 Air не будет таким тонким, как планировалось изначально. Об этом сообщает издание WccfTech.

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Изначально планировалось, что аккумуляторная батарея iPhone 17 Air будет тоньше, чем в современных моделях: от 6 до 6,9 мм. Для сравнения, толщина iPhone 6, самого тонкого iPhone в истории, составляла 6,9 мм при его выпуске в 2014 году. С учетом дополнительных компонентов, которые должны быть установлены в устройство, можно предположить, что iPhone 17 Air будет толще, чем 6,9 мм.

Также отмечается, что 13-дюймовый OLED-планшет iPad Pro от Apple с чипом M4 остается самым тонким устройством, которое компания когда-либо выпускала – его толщина составляет всего 5,1 мм. В то время как толщина 11-дюймовой модели равна 5,4 мм, толщина iPhone 16 Plus – 7,6 мм. Ожидается, что в следующем году на смену ему придет iPhone 17 Air.