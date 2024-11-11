ИИ-поисковик ChatGPT сравнили с Google Поиском

В недавнем сравнении поисковых систем Дэвид Нилд обнаружил, что поисковик ChatGPT быстро сократил разрыв с Google, предоставляя точные и полезные ответы на различные запросы. Хотя Google по-прежнему остается доминирующей силой благодаря глубокому доступу к веб-контенту и дополнительным функциям, таким как карточки из магазинов и карты, интерфейс ChatGPT предлагает «стильный и прямолинейный опыт» без рекламы.

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Для задач, таких как проверка спортивных результатов, погоды и простых инструкций, оба сервиса показали хорошие результаты, но Google превосходит в предоставлении новостей и ссылок на доверенные сайты. Однако ChatGPT особенно эффективен при обработке сложных запросов. Это особенно полезно для последующих запросов, предоставляя контекст и учитывая источники без лишних усилий.

Несмотря на то что поиск Google по-прежнему превосходит в широком спектре информации, простота, точность и эффективность ChatGPT делают его привлекательной альтернативой, особенно для специфических запросов.