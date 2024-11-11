Астронавты поделились ощущениями после 230 дней пребывания в космосе

Трое астронавтов НАСА после возвращения с Международной космической станции поделились ощущениями, но причину госпитализации одного из членов экипажа не раскрыли.

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Как сообщает CNN, после завершения 235-дневной миссии на Международной космической станции экипаж SpaceX Crew-8 обсудил с журналистами сложную адаптацию к жизни на Земле. Астронавты не стали раскрывать подробности состояния, но поделились опытом, как земная гравитация оказалась неожиданным испытанием.

«То, чего вы ожидаете, — это дезориентация, головокружение. Но мелочи, такие как просто сидение на жестком стуле… Моя пятая точка не сидела на жесткой поверхности уже (235) дней», — сказал командир миссии Мэтью Доминик

После длительного пребывания в невесомости его тело не привыкло к такому давлению, и однажды он даже вынужден был лечь на пол во время ужина с семьей.

Жанетт Эппс рассказала, как трудно возвращаться к движению и держать равновесие из-за длительного отсутствия нагрузки на мышцы и вестибулярную систему. Для восстановления после возвращения требовались ежедневные тренировки и усилия, чтобы снова привыкнуть к земной среде.

Капсула Crew Dragon совершила штатное приводнение у побережья Флориды, и хотя все астронавты чувствовали себя нормально, одного из членов экипажа потребовалось госпитализировать. НАСА не раскрывает детали состояния астронавта, соблюдая медицинскую конфиденциальность.

Адаптация к жизни на Земле для Crew-8 стала важной частью миссии и подтвердила значимость восстановления после длительных космических полетов для будущих миссий.