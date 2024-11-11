МТС назвала количество участников чемпионата по программированию True Tech Champ

МТС подвела итоги всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ. Шоу-финал в формате гонки роботов посетили более 3,5 тысячи офлайн-гостей, а онлайн-трансляция насчитывала более 600 тысяч зрителей, сообщает компания.

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В этом году заявки на участие в True Tech Champ подали более 12,5 тысячи человек, в том числе призеры российских и международных соревнований по программированию, члены сборной страны. В финальные этапы были допущены свыше 250 участников, среди которых были как школьники и студенты, так и действующие ИТ-специалисты.

Турнир состоял из индивидуального зачета по алгоритмическому и командного по робототехническому программированию. Заключительный этап прошел в формате шоу-кодинга и гонки роботов. На глазах у зрителей участники на время решали задачи, а также писали код для роботов-мышей, чтобы те как можно быстрее нашли выход из лабиринтов со спецэффектами: вспышками света, дымом, подвижными стенами.

Общий призовой фонд чемпионата превысил 10 миллионов рублей.

Победителями стали:

первое место, приз один миллион рублей: Александр Бабин (Москва);

два вторых места, призы по 500 тысяч рублей: Владимир Звездин (Санкт-Петербург), Иван Пискарев (Москва);

три третьих места, призы по 250 тысяч рублей: Алексей Михненко (Москва), Гимран Абдуллин (Казань), Роман Первутинский (Московская область).

Призерами второго трека стали команды:

первое место, приз четыре миллиона рублей: «Котята и роботы» (Санкт-Петербург) — Дмитрий Титов и Максим Попов;

второе место, приз 2,5 миллиона рублей: ClosedCV (Республика Татарстан) — Николай Ростов, Андрей Растопшин, Евгений Шломов;

третье место, приз один миллион рублей: «Микро-мыши» (Ленинградская область и Санкт-Петербург) — Глеб Прохоров, Денис Логашов, Дмитрий Чупров.

«Участие в олимпиадах по математике и программированию принимали многие звезды ИТ, начиная с сооснователей крупнейших международных корпораций, заканчивая выдающимися учеными. Несмотря на то, что далеко не все они становились призерами, турниры, по их словам, помогли развить логическое мышление, а также научиться видеть возможности и находить нестандартные решения», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

По словам топ-менеджера, окружение во многом формирует личность.

«Поэтому с помощью наших мероприятий True Tech мы стремимся объединять в одном месте много талантливых и заинтересованных в развитии ребят. В этом году мы сделали упор на командной работе как в испытаниях для участников, так и в развлекательных активностях на площадке, чтобы еще больше мотивировать общаться и действовать сообща. Будет здорово, если однажды мы узнаем, что создатели прорывных проектов познакомились на чемпионате или конференции True Tech», — добавил Воронин.

Также в рамках чемпионата на главной сцене с докладами и мастер-классами на самые актуальные ИТ-темы выступили эксперты отрасли и ученые. Так, сооснователь и генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов порассуждал о будущем Open Source и информационных технологий в целом. Руководитель лаборатории Центра прикладного ИИ Сколтеха Алексей Зайцев рассказал о том, как обмануть нейросеть с помощью возмущений. Директор департамента машинного обучения MTS AI Даниил Киреев поделился, в каких случаях следует применять LLM, а в каких — обращаться к классическим методам. Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Вячеслав Дубынин поведал о том, что такое соревновательность с научной точки зрения, и какие гены и гормоны отвечают за стремление к победе и азарт.

В лектории, стилизованном под гараж, прошел стресс-воркшкоп от рекрутеров МТС «Плохой собес», командная игра на логику, камеди-баттл «Плохие прогерские шутки» и многое другое.

МТС проводит True Tech Champ во второй раз. В прошлом году участие в соревнованиях приняли более восьми тысяч человек.