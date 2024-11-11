«НИИ Интеграл» предупредил о фишинговой атаке через RuStore

ФГБУ «НИИ Интеграл» предупредил о новой фишинговой схеме. Злоумышленники через поддельные странички в магазине приложений RuStore распространяют фальшивые приложения «Озон» и «Яндекс», содержащие троянец BankBot.

О новой схеме «НИИ Интеграл» сообщил в официальном телеграм-канале. Ссылки на поддельные странички злоумышленники распространяют через сообщения в мессенджерах и по электронной почте.

При открытии ссылки пользователь попадает на страницу поддельного приложения. Чаще всего злоумышленники маскируют зловреды под приложения от «Озона» и «Яндекса».

По данным департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T., которые эксперты сообщили «Известиям», чаще всего (в 27%) злоумышленники включают зловреды в мобильные приложения операторов связи.

Популярна также маскировка под приложения для оплаты коммунальных услуг (21%), для доступа к данным медицинской системы ЕМИАС (17%), средства безопасности (9%). Поддельные банковские приложения занимают ничтожно малую долю.

Как особо отметили в «НИИ Интеграл», организаторы кампании используют средства обхода антифишинговых систем. В частности, злоумышленники используют автоматически сгенерированные длинные названия каталогов, без которых контент на страничках не отображается.

Целью злоумышленников является заражение устройств троянцем BankBot. Это вредоносное приложение не раз пытались распространять через Google Play. Данный троянец известен уже около 10 лет, он предназначен для кражи платежных реквизитов из банковских приложений, а также различных учетных данных.