Застрявший под ледником робот передал данные о потеплении в Антарктиде

Автономный подводный аппарат Marlin помог ученым собрать новые данные о состоянии одного из крупнейших шельфовых ледников Антарктиды – ледника Росса. Оказалось, что температура на нем повышается на 0,004 градуса в год. Такой рост может показаться незначительным, но он может привести к дополнительной потере льда в размере 20-80 см в год.

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Аппарат был запущен два года назад. Ученые намеревались с его помощью изучить море Росса, однако Marlin попал в южное течение и застрял под шельфовым ледником. Он оставался там в течение четырех дней, затем снова всплыл. Аппарат произвел около 80 погружений, проводя замеры воды в полости ледника. Один раз он опустился на глубину почти 200 метров, достигнув основания шельфа.

Хотя Marlin не выполнил основную задачу, результаты его незапланированных исследований оказались важны для ученых. Они позволили установить, что крупный шельфовый ледник подвергся усиленному таянию из-за потепления океанских вод за последние 40 лет.

Температура воды под ледником колебалась между -1,9 и -1,7 градусами Цельсия. За 45 лет поступление тепла в полость увеличилось, вероятно, из-за изменения климата и потепления моря Росса.

Воды были достаточно теплыми, чтобы растопить нижнюю часть ледника. При этом они вытеснили более холодные потоки с температурой замерзания. Аппарат помог ученым впервые отследить, как значительные массы теплой воды перемещаются из открытых вод моря Росса в полость под шельфовым ледником.

Предыдущие наблюдения показали, что потепление в Антарктиде происходит значительно быстрее, чем в других частях планеты. За последние полвека температура повысилась на 3 градуса, и ледники начали отступать быстрее. По данным NASA, в 2002-2023 годах ледяной покров Антарктиды ежегодно терял до 150 гигатонн льда, что приводило к повышению уровня моря на 0,4 мм в год.

С 1997 года площадь шельфовых ледников Антарктиды сократилась более чем на 40%. Их истончение приводит к дестабилизации остального ледяного покрова, сообщает Science Advances.

Другое исследование показало, что в Антарктиде растет зеленый покров. За 40 лет он увеличился почти в 10 раз.