Несвоевременная реакция на ИИ-бум стоила Samsung $126 млрд

По данным S&P Capital IQ, недавняя неспособность Samsung извлечь выгоду из бума искусственного интеллекта привела к значительному финансовому удару, сведя на нет рыночную стоимость в размере около 126 миллиардов долларов.

© Ferra.ru

По мере роста популярности приложений ИИ, таких как ChatGPT, спрос на чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM), необходимые для обучения моделей ИИ, резко возрос. Nvidia, лидер в области инфраструктуры искусственного интеллекта, обратилась к HBM как к основному компоненту, создав тем самым спрос на рынке.

В то время как SK Hynix воспользовалась этой возможностью, быстро выпустив чипы HBM, одобренные Nvidia, Samsung отстала, не сумев добиться аналогичного партнерства. Аналитики называют ключевыми причинами этой неудачи недостаточное инвестирование Samsung и отсутствие ранних действий по разработке HBM.