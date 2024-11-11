Открыт новый подводный вулкан

Группа ученых из нескольких научных учреждений провела экспедицию с целью исследовать воды Чукотского моря и моря Бофорта и составить карту морского дна Северного Ледовитого океана. В ходе наблюдений они обнаружили вблизи берегов Аляски новое образование, похожее на вулкан.

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Высота горы составляет около 500 метров, а ее вершина находится на глубине 1600 метров под поверхностью воды. По словам ученых, вулкан не представляет угрозы для тех, кто находится на суше. Однако они выявили газовый шлейф, поднимающийся от объекта. Газ почти достиг поверхности воды.

Участники группы заявили, что результаты экспедиции являются «захватывающими». Они позволяют лучше понять, что находится под поверхностью океана в малоизученном регионе. В исследовании приняли участие представители Национального научного фонда, Университета Нью-Гэмпшира и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), сообщает The Independent.

Ранее сообщалось, что у берегов Калифорнии нашли подводный вулкан в форме пончика. Его высота составляет 976 метров. Необычная форма могла возникнуть в результате интенсивной и стремительной вулканической деятельности.