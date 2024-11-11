Найден межзвездный туннель рядом с Солнечной системой в Млечном Пути

Астрономы нанесли на карту Местный пузырь – необычно горячую область с низкой плотностью на краю Млечного Пути, где находится наша Солнечная система. Исследование показало, что в этом регионе находится загадочный «туннель», направленный к созвездию Центавра.

© Мир 24

Размер Местного пузыря составляет не менее 1000 световых лет, а температура – около миллиона Кельвинов. По мнению ученых, этот объект возник 14,4 миллиона лет назад в результате взрыва сверхновой, который расширил и нагрел структуру.

Новые исследования провели с помощью телескопа eROSITA. Он расположен на борту космической обсерватории на расстоянии 1,5 млн км от Земли.

Данные телескопа показали, что пузырь расширяется перпендикулярно плоскости галактики, а не параллельно. Это неудивительно, поскольку вертикальные направления оказывают меньше сопротивления, чем горизонтальные.

Трехмерная модель также продемонстрировала наличие межзвездного туннеля, который прорезал «брешь» в более холодной космической среде. Этот объект выделяется резким рельефом.

Пока неизвестно, с чем соединяется туннель. В области, где он заканчивается, расположены туманность Гама, еще один пузырь и несколько молекулярных облаков.

Еще в 1974 году ученые выдвинули теорию, что наша галактика состоит из взаимосвязанной сети горячих пузырей и межзвездных туннелей. Новое открытие может служить ее подтверждением, сообщает Astronomy & Astrophysics.