В России подешевели настольные компьютеры

Средняя цена настольных ПК в России за девять месяцев 2024 года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание «Российская Газета» («РГ»), ссылаясь на ритейлеров.

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По информации от «Мегамаркета», спрос на видеокарты увеличился на 375%, процессоры – на 327%, материнские платы – на 263%, а оперативную память – на 186% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость комплектующих для сборки ПК составляет 128 860 руб., что на 4300 руб. меньше, чем в 2023 году. Средняя цена компьютера составляет 73 427 руб.

Эксперты связывают снижение цен с перенасыщением рынка компонентами, поставляемыми по параллельному импорту, и возросшей конкуренцией между дистрибьюторами. Разница в средней стоимости между набором комплектующих и брендированным ПК объясняется тем, что готовые десктопные компьютеры, как правило, относятся к классу офисных машин, содержат недорогие компоненты и приобретаются корпоративными заказчиками в больших объемах.

Руководитель группы закупок «Мобильные системы» компании «Ситилинк» Екатерина Москалева сообщила, что по итогам первых трех кварталов с января по октябрь 2024 года средняя стоимость ПК в сети компании снизилась на 4%, относительно аналогичного периода в 2023 году. В то же время денежный оборот вырос год к году в категории на 13%, а штучный на 16%.