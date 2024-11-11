LG представила первый в мире растягиваемый дисплей

LG Display представила первый в мире растягиваемый дисплей, способный увеличиваться на 50% без потери качества.

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12-дюймовый экран может растягиваться до 18 дюймов, сохраняя разрешение 100 пикселей на дюйм и полную RGB-цветопередачу.

Разработка ведется в рамках проекта Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, где участвуют 19 исследовательских институтов под руководством LG.

Прочность и эластичность дисплея обеспечиваются благодаря специальному силиконовому субстрату и инновационной системе проводки.

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Прототип выдерживает до 10 000 циклов растягивания и работает при экстремальных температурах. Дисплей оснащен микросветодиодами размером 40 микрометров, что гарантирует высокое качество изображения.

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Технология может использоваться в различных отраслях: от носимых устройств до автомобильной индустрии. LG также продемонстрировала дисплеи для интеграции в одежду пожарных и автомобильные панели с управлением жестами.