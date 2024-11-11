В России быстро растет популярность дипфейков в кибербуллинге

Россиян предупредили о значительном увеличении числа дипфейков (поддельных фото и видео) в кибербуллинге. Кибербуллинг включает в себя оскорбления, преследование, угрозы и шантаж в интернет-пространстве. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования компании RTM Group.

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Исследование показало, что в России более 57% пользователей социальных сетей хотя бы сталкивались с кибербуллингом. Это означает, что из 50 млн пользователей интернет-платформ, включая форумы, социальные сети и сообщества, более 25 млн сталкиваются с оскорблениями, травлей и попытками шантажа.

Эксперты RTM Group утверждают, что в не менее чем 10% случаев кибербуллинга используются поддельные фото и видео, в которые встраивается изображение жертвы. Эти выводы были сделаны на основе анализа обращений пострадавших в правоохранительные органы, технической экспертизы и анализа реальных кейсов.

Жертвами кибербуллинга с фото- и видеодипфейками становятся как дети, так и взрослые, независимо от их профессиональной деятельности или социальных ролей. С развитием технологий ситуация будет только ухудшаться, поскольку неспециалисты часто не могут отличить подделку от реального видео или фото.

Более 60% случаев кибербуллинга с цифровыми подделками используются для шантажа и нанесения ущерба репутации жертв. Остальные применяются для насмешек, атак и унижения атакуемых. В отдельных случаях такие действия приводят к крайне негативным последствиям.

RTM Group прогнозирует, что количество случаев кибербуллинга с использованием дипфейков будет расти в следующем году, составляя уже не менее 20-25% всех случаев травли и преследований в сети.

Для распознавания кибербуллинга можно выделить несколько распространенных форм, включая оскорбления, раскрытие личных данных, провокацию, преследование в играх, подделку страниц, публичные споры и изоляцию. Эти формы помогают охарактеризовать атаки и травлю в интернет-пространстве.