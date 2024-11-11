Эксперты составили топ-7 термопаст для современных ПК

Эксперты XDA-Developers составили топ-7 лучших термопаст для современных ПК на ноябрь 2024 года.

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Лидером рейтинга стала Arctic MX-6, отличающаяся простотой нанесения, высокими тепловыми характеристиками и сроком службы до пяти лет.

Второе место заняла Noctua NT-H1, которая эффективна с самого начала использования и не проводит ток, исключая риск короткого замыкания.

Для систем водяного охлаждения рекомендована Thermal Grizzly Hydronaut — паста с вязкой текстурой, подходящая как для процессоров, так и для видеокарт.

Corsair XTM50 идеальна для новичков, так как комплектуется трафаретом и шпателем, но не подходит для чипов с высоким TDP.

Легкость применения отмечена у Cooler Master MasterGel Regular, которая имеет шприц особой формы и демонстрирует хорошие тепловые характеристики.

Для пользователей, избегающих намазывания пасты, подойдут термопрокладки Thermal Grizzly Carbonaut, но они легко рвутся и стоят недешево.

Для энтузиастов оптимален Thermal Grizzly Conductonaut — жидкий металл с высокой теплопроводностью, требующий аккуратного нанесения.

Закрывает список Arctic Silver 5, которая обеспечивает хорошую теплопередачу по доступной цене, но с ограниченным сроком службы.