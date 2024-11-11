Представлена беспроводная колонка в виде магнитофона

Sanwa Supply представила уникальную беспроводную колонку в стиле магнитофона, сочетающую ретро-функции и современные технологии.

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Новинка оснащена встроенным кассетным плеером, который позволяет воспроизводить и оцифровывать аудиокассеты в формат MP3.

Конвертация осуществляется с помощью вставленной SD-карты или USB-накопителя, создавая аудиофайлы с битрейтом 128 Кбит/с и частотой 48 кГц.

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Бумбокс поддерживает AM/FM радио и оснащён аналоговыми кнопками и регуляторами, передавая ностальгическое ощущение.

Устройство воспроизводит аудиокассеты через стереодинамики мощностью три ватта или через наушники, подключённые к разъёму 3.5 мм. Поддержка Bluetooth 5.3 позволяет подключать смартфоны и другие аудиоисточники для воспроизведения музыки.

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Колонка может работать от сети или от четырёх батареек размера C, обеспечивая до 50 часов автономной работы.

Размеры устройства составляют 34 x 12 x 8.25 см, вес — 1.5 кг. Цена бумбокса — $90. Он доступен в чёрном и красном цветах.