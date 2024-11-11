Появился первый обзор необычного смартфона Infinix

Первый обзор смартфона от Infinix с технологией E-Color Shift 2.0 впечатляет инновациями новинки.

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Задняя крышка устройства может менять цвет по команде пользователя, напоминая концепты E-Ink и цветоизменяющиеся панели, представленные в автоиндустрии.

Однако здесь это не дисплей, а цветная поверхность, способная переключаться между разными цветами и узорами без потребления энергии после смены.

Технология E-Color Shift второго поколения отличается от предшественницы возможностью изменять больше элементов и создавать более сложные узоры.

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© YouTube

Пользователи теперь могут управлять внешним видом смартфона через приложение ColorShift, где доступно шесть различных дизайнов и палитр.

Смена цвета занимает некоторое время, но после стабилизации цвет остаётся даже при выключенном телефоне.

© YouTube

© YouTube

Также устройство может использовать цветовую индикацию для уведомлений, включая пропущенные звонки и сообщения.

Дополнительно предусмотрена функция анализа эмоций пользователя с помощью ИИ, изменяющая цвет корпуса в зависимости от настроения или погодных условий. Этот подход делает внешний вид смартфона персонализированным и меняющимся по желанию владельца.