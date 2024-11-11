Нейросеть Apple назвали провалом

Редактор американского издания ArsTechnica Сэмюэл Эксон раскритиковал Apple за проблемы при запуске инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Материал доступен на сайте медиа.

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По мнению Эксона, IT-гигант провалился с запуском Apple Intelligence, так как даже спустя почти полгода с момента анонса нейросети не смог представить полноценные ИИ-функции на своих устройствах. Автор заметил, что Apple посвятила большую часть презентации iPhone 16 функциям ИИ, но по факту ни одна из этих опций не была готова к релизу смартфонов.

Также он обратил внимание, что в iOS 18.1 доступна лишь небольшая часть анонсированных функций, и только в США. Так, нейросеть умеет переписывать тексты, удалять объекты с фото, осуществлять поиск на «живом» языке. Однако все функции «очень разрозненны» и встречаются лишь в ряде приложений и сервисов. Специалист назвал Apple Intelligence «сырым» продуктом.

Сэмюэл Эксон заявил, что выпуск «полуготовых фрагментов ИИ» не очень соответствует авторитету и концепции корпорации. «Все это не слишком помогает справиться со скепсисом пользователей, которые и так считают, что инструменты ИИ — это бессмыслица», — заметил журналист.

При этом Эксон считает, что у ИИ есть потенциал и нужно дать Apple шанс. Он заметил, что Apple разворачивает свою нейросеть постепенно, а не как Microsoft, которая размещает чат-ботов «везде, где только можно».

Apple официально запустила свою нейросеть в конце октября, с релизом iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. ИИ-функции на старте работают только в США и только с английским языком.