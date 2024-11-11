Активизировался поиск «девятой планеты»

Поиск возможной девятой планеты в нашей Солнечной системе набирает обороты благодаря новым исследованиям и передовым технологиям, пишет журнал Discover. Теория о существовании «Девятой планеты» возникла из-за орбит удаленных объектов, таких как кометы и астероиды, которые тяжело объяснить существующими моделями Солнечной системы.

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Астрофизик Амир Сирадж из Принстона недавно провел симуляции, предполагающие наличие скрытой планеты за Нептуном с параметрами, отличающимися от ранее предложенных. Но и это пока не доказало существование ещё одной планеты в нашей системе.

Ожидается, что обсерватория Веры Рубин в Чили, которая начнет работу в 2025 году, проведет всенебесное исследование с помощью самой крупной цифровой камеры в истории. Сирадж считает, что это даст беспрецедентные данные и, возможно, откроет эту загадочную планету. В поиске также участвуют телескопы Keck и Subaru, как и проект Backyard Worlds.