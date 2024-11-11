Ученый раскрыл потенциал российской науки

Российская наука имеет огромный потенциал, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

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По его словам, в стране за короткие сроки на практике реализованы разработки в области гиперзвуковых технологий, которые пока недостижимы для западных стран.

«Мы практически всюду, где были сильны, так и остаемся, тут ничего не изменилось. Просто некоторые наработки оставались невостребованными много лет и нуждаются в некоей реновации», - заявил он.

Физик отметил, что технологическое могущество страны «выросло из атомного проекта» и напомнил, что «первая водородная бомба была изобретена в 1953 году, первая атомная электростанция — в 1954 году, первый атомный ледокол — в 1959 году.

Ученый подчеркнул, что ядерная медицина, исследовательские ядерные реакторы были в России одними из лучших в мире.