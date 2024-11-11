Гарнитура Apple Vision Pro получила внутренний ультраширокий экран

Гарнитура Apple Vision Pro стоимостью $3500 наконец получила улучшенный кастинг экрана с устройств Mac на ультраширокий виртуальный экран внутри шлема. Последняя бета-версия visionOS 2.2 для разработчиков позволяет легко подключать Mac и выбирать из трех режимов просмотра: «обычный», «широкий» и «ультраширокий», последний из которых обеспечивает 120-градусный обзор.

© Ferra.ru

Такой виртуальный сетап, пишут СМИ, идеально подходит для пользователей мощных компьютеров Mac, таких как MacBook Pro на базе M4 Pro, что позволяет приложениям и даже играм, таким как Baldur’s Gate III, работать в полном ультрашироком варианте.

Хотя гарнитура Meta Quest (корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в России) предлагает похожую функцию через Virtual Desktop, Apple, по мнению редакторов западных изданий, выделяется своей “интеграцией и качеством оптики” Vision Pro.

Эта “премиум-технология” имеет свою цену, и совокупная стоимость Vision Pro с M4 Mac может достичь $5,000.