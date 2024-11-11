Ученые назвали причину «пятнистости» кораллов

Учёные из МГУ им. Ломоносова назвали одну из причин синдрома множественных фиолетовых пятен, который поражает кораллы Карибского моря. Это заболевание было замечено на кораллах Gorgonia ventalina, которые часто встречаются на мелководьях региона. Известно, что массовые заболевания кораллов обычно связаны с повышением температуры воды, но причина фиолетовых пятен оставалась неясной.

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Международная команда учёных, в которой участвовали специалисты из МГУ, Китая, Нидерландов и Кубы, исследовала кораллы, привезённые с различных островов, включая Синт-Эстатиус и Кубу. Биологи обнаружили, что фиолетовые пятна на кораллах связаны с галлообразующими ракообразными из рода Sphaerippe. Эти рачки проникают в ткани кораллов, создавая внутри них галлы, которые, по мнению исследователей, возникают из-за бактерий, заражающих кораллы.

В МГУ провели анализ молекулярных маркеров и выяснили, что различные виды галлообразующих ракообразных, являющихся симбионтами кораллов, способствуют появлению фиолетовых пятен. Эти рачки тесно связаны с кораллами, и их деятельность может стать одной из ключевых причин появления этого синдрома.