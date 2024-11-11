Ученые открыли «клубничного» рака-отшельника

Австралийские ученые из Музея Квинсленда описали новый вид рака-отшельника. Из-за характерной красноватой окраски конечностей животное назвали Strigopagurus fragarchela, или «отшельник с клубничными клешнями». Исследование опубликовано в научном журнале Memoirs of the Queensland Museum – Nature (MOQM).

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Strigopagurus fragarchela обитает у берегов штата Квинсленд в восточной части Австралии. Существо встречается на глубинах 120–260 метров и иногда попадает в сети траулеров.

По словам исследователей, открытый вид имеет несколько отличительных черт. Помимо яркой расцветки, эти ракообразные развили особенный метод создания подводного звука (стридуляции), похожий способ стрекота цикад в воздухе.