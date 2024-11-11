Названа причина сохранения рек в холодном климате древнего Марса

Американские ученые из Планетологического института в Аризоне выяснили, каким образом на древнем Марсе долгое время сохранялись жидкие реки и даже моря, несмотря на сильное похолодание на поверхности. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets (JRG Planets).

© Газета.Ru

Согласно геологическим и минералогическим данным, около 4 млн лет назад Марс был достаточно теплым и влажным, чтобы поддерживать множество рек, озер и огромного северного моря.

Но примерно 3,6 млн лет назад климат Красной планеты стал значительно холоднее из-за постепенной потери атмосферы. Однако даже в те времена на Марсе каким-то образом сохранялись реки и даже моря, озадачивая планетологов.

В новом исследовании специалист Планетологического института Питер Бюлер нашел ответ на этот парадокс, смоделировав образование льда из углекислого газа на южном полюсе Марса.

Расчеты показали, что 3,6 млрд лет назад толщина южной полярной шапки планеты достигла 650 метров. Ледник изолировал регион, предотвратив утечку тепла из недр планеты, а также создал давление на поверхность. Сочетание этих условий позволило льдам таять и вытекать. Со временем вода проложила себе пути протяженностью в тысячи километров под сводами ледяных тоннелей.

На сегодняшнем сухом Марсе сохранились остатки четырех крупных речных русел, впадающих в бассейн равнины Аргир — гигантский ударный кратер шириной 1,7 тыс. километров и глубиной 5,2 километра.

На протяжении миллионов лет подледные реки наполняли Аргир водой, образовав акваторию размером со Средиземное море. Воды было столько, что Аргир иногда выходил из берегов, затапливая северные равнины Марса.

Впоследствии на Марсе похолодало настолько, что жидкая вода на его поверхности полностью исчезла.