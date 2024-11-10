Исследователи исследовали врата в загробный мир в Мексике

Археологи исследовали длинные подземные туннели в древнем мексиканском городе Митла, которые сапотеки считали входом в загробный мир. Об этом пишет РБК.

По данным портала, цивилизация сапотеков существовала на территории современной Мексики примерно между 700 годом до нашей эры и 1521 годом нашей эры.

В XVI веке в Митлу прибыли испанцы и разрушили город. Затем, на развалинах был возведен новый, в испанском стиле. Часть зданий, в частности, церковь Сан Пабло, была построена на фундаментах древних построек.

«Сапотеки верили, что пещеры и подземный лабиринт под Митлой являются входом в подземный мир, или Лиобаа. По этой причине Митла была центром культа Питао Безелао, сапотекского бога смерти и подземного мира, и на протяжении столетий была кладбищем сапотекских королей и верховных жрецов», — рассказал Марко Вигато, основатель проекта Archeology Research and Exploration (ARX).

В 2023 году археологи начали работы в городе, просканировали исторические объекты.

Им удалось выяснить, что глубина некоторых тоннелей и помещений, обнаруженных под постройками, составляет более 15 м, а в в некоторых местах достигает и 30 м — это максимальное расстояние, на которое способны проникнуть приборы археологов.