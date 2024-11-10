Загадочная комета засияла почти в 300 раз ярче

Британские ученые зафиксировали яркую вспышку на загадочной комете 29P/Швассмана-Вахмана — она стала сиять почти в 300 раз сильнее. Об этом говорится на сайте Британской астрономической ассоциации (BAA).

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Согласно данным исследователей космоса на огромной криовулканической комете произошло четыре извержения за 48 часов, после чего она стала светиться ярче в 289 раз из-за мощного выброса криомагмы.

29P является кометой-«кентавром» и проводит всю свою жизнь в пределах внутренней части Солнечной системы. Это ледяной объект диаметром 60 километров. Для ученых она остается загадкой — взрывы на ее поверхности невозможно спрогнозировать, что влияет на ее криовулканическую активность до сих пор неизвестно.

29 октября ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус сообщил о разрешении кометы C/2024 S1 (ATLAS) при сближении с Солнцем.