Стало известно, какая страна первой освоит Луну

Освоение Луны будет зависеть от добычи энергии на ней. Государство, которое сможет обеспечить этот процесс, станет пионером в колонизации спутника Земли.

Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передает РИА Новости.

«Луну первым освоит тот, у кого будет для этого энергия, кто создаст там энергетическую установку», — сказал Ковальчук.

Специалисты МГТУ имени Баумана и Всероссийского НИИ авиационных материалов (входит в Курчатовский институт) уже разработали гибридную энергоустановку для лунной базы.

Источником тепловой энергии будет автономный ядерный реактор, его создадут с учетом задела в области быстрых жидкометаллических реакторов. Это проверенные технические решения.

Модульная установка будет работать по циклу Стирлинга. Отказ одного агрегата не приведет к отказу системы в целом. Передача тепла будет происходить за счет высокотемпературных тепловых труб. Электрическая мощность установки должна составить 50 киловатт.

Цикл Стирлинга подразумевает работу тепловой машины, которая содержит не только нагреватель и холодильник, но и регенератор. На определенных этапах он отводит или отдает тепло рабочему телу. Такой механизм используется в силовых установках подводных лодок.

В России рассказали о снятых в павильоне кадрах «Аполлона-11»

Ранее российский космонавт рассказал, что американцы действительно были на Луне, но отдельные кадры миссии «Аполлон-11» сняты в павильоне на Земле.