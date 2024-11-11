Охват ChatGPT обошел топовые браузеры

Генеративные ИИ-платформы продолжают привлекать рекордный трафик, и ChatGPT лидирует с впечатляющими 3,7 миллиардами посещений по всему миру в октябре.

Согласно данным Similarweb, ChatGPT показал рост на 17,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 115,9% по сравнению с прошлым годом, обогнав ведущие браузеры, такие как Google Chrome, с ежемесячной аудиторией около 3,45 миллиарда пользователей. Этот рост частично связан с переходом ChatGPT с домена chat.openai.com на chatgpt.com, что, по мнению аналитиков, привлекло еще больше пользователей.

Perplexity в свою очередь зарегистрировал 90,8 миллионов посещений в октябре, увеличившись на 25,5% по сравнению с прошлым месяцем, а чат-бот Gemini от Google достиг 291,6 миллионов посещений благодаря обновлению ChromeOS. Чат-бот Claude от Anthropic и Microsoft Copilot также продемонстрировали значительный рост — 84,1 и 69,4 миллиона посещений соответственно.