Стали известны основные причины массовых возвратов смартфонов Google Pixel

Сильный нагрев процессора Google Tensor является главной причиной возвратов фирменных смартфонов Pixel. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на полученный документ.

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Несмотря на предположения о возможных проблемах с процессорами Tensor, Google все же решила использовать их вместо конкурентных решений. Основной причиной такого выбора стала их низкая стоимость.

Документы содержат заявление, в котором говорится, что программа Pixel на основе Tensor не достигла финансовых целей компании, что указывает на экономические соображения при переходе на фирменные чипы.

В документе указано, что для успешной реализации проекта стоимость чипсетов должна составлять около $65, тогда как флагманские процессоры Qualcomm обходятся примерно в $150.

Кроме перегрева процессора, пользователи также жалуются на низкий срок службы батареи.

В отчете Google говорится, что компания намерена решить проблему перегрева в следующем поколении чипов, Tensor G6, который будет установлен в линейку Pixel 11, релиз которой ожидается в 2026 году. Улучшение этого параметра и времени автономной работы ожидается благодаря более эффективным техпроцессам TSMC, аналогичным тем, которые использует Apple.