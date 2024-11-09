Шторки камеры будущего iPhone смогут раскрываться и сжиматься

Флагманский iPhone 18 Pro получит совершенно новую камеру с переменной диафрагмой. Об этом в своем блоге заявил авторитетный аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо со ссылкой на поставщиков Apple.

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Модели iPhone 14 Pro, 15 Pro и 16 Pro оснащены основной камерой с фиксированной диафрагмой f/1.78. Переменная диафрагма позволит более точно регулировать количество света, попадающего в объектив, что улучшит качество съемки в различных условиях освещения, а также регулировать силу натурального эффекта Боке.

Например, если камере требуется больше света, то шторки в объективе открываются, диафрагма расширяется и принимает меньшее значение. Если же камере нужно меньше света, шторки закрываются.

В последние годы компания Apple постоянно улучшала камеры своих смартфонов. Так, были внедрены стабилизация со сдвигом матрицы, основные и ультраширокоугольные сенсоры с разрешением 48 Мп, а также 12-мегапиксельные телеобъективы с тетрапризмой и пятикратным оптическим приближением. В 2025 году iPhone полностью перейдут на датчики с разрешением 48 Мп, заменив 12-мегапиксельные телеобъективы. Следующим значительным шагом станет введение переменной диафрагмы.

По слухам, в следующем году Apple представит линейку iPhone 17, в которую вместо Plus-версии войдет Slim. Он получит одну камеру на задней панели и рекордно тонкий корпус.